Heidelberg: Wechselseitige Körperverletzung nach verbalem Streit in Gaststätte



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend, den 05.06.2026, gegen 23:30 Uhr, kam es vor einer Gaststätte in der Heidelberger Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen und einem 21-jährigen Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Männer zuvor bereits auf einem Partyboot aufeinandergetroffen. Als sie sich später erneut in einer Gaststätte in der Altstadt begegneten, entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, bei welchem zahlreiche Schimpfwörter der Gossensprache ausgetauscht wurden. Aufgrund der Auseinandersetzung wurden die beiden Herren durch das Sicherheitspersonal zum Verlassen der Gaststätte aufgefordert.

Vor dem Lokal setzte sich der Streit fort und mündete schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei erlitt der 19-jährige eine stark blutende Verletzung im Gesichtsbereich und musste durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zu den Hintergründen der Auseinandersetzung werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 11:00