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06.06.2026, 8:00 Uhr

Heidelberg – Tag der Artenvielfalt 2026: Natur vor der Haustür entdecken

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Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – „Natürlich Heidelberg“ lädt am 13. und 14. Juni zu Führungen, Exkursionen und Mitmachangeboten – Die Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg lädt am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juni 2026, zum Tag der Artenvielfalt ein. Mehr als ein Dutzend Führungen, Exkursionen und Mitmachangebote stellen an dem Wochenende die biologische Vielfalt in Heidelberg und der Region in den Mittelpunkt. Interessierte jeden Alters können Tiere, Pflanzen und Lebensräume vor der eigenen Haustür neu entdecken und mehr über den Schutz der Biodiversität erfahren. Die Veranstaltungen zeigen die Vielfalt der Natur in und um Heidelberg – von exotischen Pflanzen am Philosophenweg über alte Baumriesen im Thaddenpark bis hin zu seltenen Vogelarten am Steinberg.

Die Förderung der biologischen Vielfalt hat in Heidelberg eine lange Tradition: Fast drei Jahrzehnte lang fanden regelmäßig Veranstaltungen im Rahmen des bundesweiten „GEO-Tags der Artenvielfalt“ statt. In diesem Jahr beteiligt sich die Stadt erstmals am landesweiten Tag der Artenvielfalt des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg (LNV). Organisiert werden die Angebote von „Natürlich Heidelberg“ gemeinsam mit Fachleuten aus Umweltbildung, Naturschutz und Wissenschaft. Ziel ist es, den Aktionstag dauerhaft im Bildungsprogramm der Stadt Heidelberg zu verankern. Viele Veranstaltungen sind kostenfrei. Für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich.

Veranstaltungen am Samstag, 13. Juni 2026

Artenreicher Schulhof am Bunsen-Gymnasium (10 bis 12.30 Uhr)
Exotische Gehölze und Stauden in Heidelberg (13 bis 15 Uhr)
Tierische Einwanderer in Heidelberg (16 bis 18 Uhr)
Ornithologische Abendexkursion in die Wagbachniederung, Waghäusel (16 bis 20 Uhr)
Halsbandsittiche in Heidelberg (19 bis 22 Uhr)

Veranstaltungen am Sonntag, 14. Juni 2026

Ornithologische Frühexkursion am Steinberg, Handshuhsheim (7 bis 10 Uhr)
Vogelexkursion in das Vogelschutzgebiet Natura 2000 Dossenheim-Schriesheim (7.30 bis 10.30 Uhr)
Arznei- und Giftpflanzen im Botanischen Garten im Neuenheimer Feld (10 bis 11.30 Uhr)
Der Thaddenpark (Wieblingen) – uralte Baumriesen und neue Artenvielfalt (10 bis 12.30 Uhr)
Ökogarten (Im Neuenheimer Feld) in voller Pracht (11 bis 13 Uhr)
Die Welt der Bäume – Vielfalt der Giganten (14 bis 15.30 Uhr sowie 16.30 bis 18 Uhr)
Wildpflanzen am Heidelberger Neckarufer für Küche und Apotheke (14 bis 17 Uhr)
Botanische Exkursion ins Naturschutzgebiet „Beim Roten Kreuz”, Ubstadt-Weiher (14.15 bis 17.15 Uhr)

Weitere Informationen und Anmeldung

Anmeldungen sind über das Online-Buchungsportal von „Natürlich Heidelberg“ unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich.

Weitere Informationen gibt es beim Buchungsbüro „Natürlich Heidelberg“, Theaterstraße 9, telefonisch unter 06221 58-28333 oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de. Das Büro ist montags und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet sowie vom 1. März bis 31. Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 08:01

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