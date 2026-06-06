Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 13. Juni können Kinder von sechs bis acht Jahren in einem dreistündigen Kurs ab 9.45 Uhr gemeinsam mit der ScienceLab-Leiterin Dr. Sabine Rosenberger in spannenden Experimenten die Bedeutung, Fähigkeiten und Eigenschaften von Wasser erforschen.
Eine Anmeldung ist bei der Volkshochschule bis 10. Juni unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de möglich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg
Quelle: Volkshochschule Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 08:02