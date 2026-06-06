Heidelberg: Gestohlenes Fahrrad tauchte in Ludwigshafen wieder auf

Heidelberg/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Donnerstag stellte um kurz nach 11 Uhr ein 24-Jähriger sein Fahrrad in der Fahrtgasse in der Heidelberger Altstadt ab und verschloss es vor Ort. Als er um kurz nach 12 Uhr zu seinem schwarzen Fattirebike der Marke MOKWHEEL zurückkehrte, musste er feststellen, dass es gestohlen wurde. Allerdings hatte der Mann sein Rad mit einem Tracker versehen und konnte dadurch erkennen, dass es in Richtung Mannheim unterwegs war. Daraufhin verständigte er die Polizei. Das gestohlenen Rad konnte bis in eine Seitenstraße in Ludwigshafen zurückverfolgt werden, wo es dann von Kräften der Polizeiinspektion Ludwigshafen sichergestellt wurde. Wer das Rad, das einen Wert von ungefähr 2.000 Euro hat, gestohlen hatte, ist bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 08:27