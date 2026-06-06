Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Carl-Friedrich-Gauß-Ring im Heidelberg Innovation Park (hip) sind Kanalarbeiten erforderlich. Deshalb wird die Straße zwischen der Speyerer Straße und der Sophie-von-Kowalevsky-Straße von Montag, 8. Juni, bis voraussichtlich 24. Juli 2026 für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Während dieser Zeit wird der Verkehr vor Ort umgeleitet:

Während der Bauarbeiten ist die Durchfahrt im betroffenen Abschnitt des Carl-Friedrich-Gauß-Rings nicht möglich. Für den motorisierten Verkehr wird eine Umleitung eingerichtet und ausgeschildert.

Eine Zufahrt zu den Grundstücken Speyerer Straße 15 und Carl-Friedrich-Gauß-Ring 5 bleibt jederzeit möglich.

Auch Besucherinnen und Besucher des SNP dome werden über zusätzliche Wegweiser und Verkehrstafeln zu ihren Zielen geleitet.

Aktuelle Informationen zum ÖPNV bietet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH unter www.rnv-online.de/verkehrsmeldungen.

Fußgängerinnen und Fußgänger können den Bereich während der gesamten Bauzeit weiterhin passieren. Die Gehwege bleiben zugänglich.

Weitere städtische Maßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr sind online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 07:57