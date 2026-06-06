Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Vangerowstraße im Heidelberger Stadtteil Bergheim, einer der zentralen Verkehrsadern zur Autobahn und zum Heidelberger Kreuz hin, kommt es von Montag, 15. Juni, bis Freitag, 26. Juni 2026, zu Verkehrseinschränkungen in Richtung Westen aufgrund von Bauarbeiten. Auf Höhe der Hausnummer 18 (Arbeitsgericht) wird die rechte Fahrspur täglich von 9 bis 14 Uhr auf mehreren Metern gesperrt. Grund sind Fahrbahnausbesserungen am Asphalt. Mit dem Rad und zu Fuß gibt es eine keine Einschränkungen.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 07:59