Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein alkoholfreies Public Viewing zum ersten Deutschlandspiel der Fußball-Weltmeisterschaft steht im Mittelpunkt der diesjährigen Aktionswoche Alkohol in Heidelberg. Am Sonntag, 14. Juni 2026, lädt ein Bündnis aus Suchthilfe, Stadt und lokalen Partnern ab 17 Uhr ins Haus der Jugend ein. Um 19 Uhr wird dort das Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao auf großer Leinwand indoor übertragen – bewusst ohne Alkoholausschank. Der Eintritt ist frei.

Aktionswoche vom 13. bis 21. Juni

Die Veranstaltung ist Teil der bundesweiten Aktionswoche Alkohol vom 13. bis 21. Juni 2026 unter dem Motto „Entdecke, wie viel mehr in dir steckt – mit weniger oder ganz ohne Alkohol“. Ziel ist es, für einen bewussteren Umgang mit Alkohol zu sensibilisieren und Alternativen aufzuzeigen. „Wir wollen mit dem alkoholfreien Public Viewing einen spaßigen und sicheren Ort für alle Generationen schaffen“, sagt die kommunale Suchtbeauftragte der Stadt Heidelberg, Eva Leichman. Einzige Teilnahmebedingung: kein Alkohol oder andere Drogen.

Sportliches Rahmenprogramm mit Gewinnspenden der TSG Hoffenheim

Neben dem Fußballspiel erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Rahmenprogramm: Bereits ab 17 Uhr gibt es unter anderem schnelle Drei-gegen-Drei-Fußballturniere, Bogenschießen, ein Glücksrad sowie Mitmachangebote rund um Sport und Gesundheit. Der TSG Hoffenheim hat für die Gewinnerinnen und Gewinner Tickets und handsignierte Mannschaftstrikots gespendet. Vor Ort ist für Getränke und Verpflegung gesorgt.

Für Gemeinschaft braucht’s keinen Alkohol

Die Idee, die Aktionswoche mit der Fußball-WM zu verbinden, entstand im Vorbereitungsteam schnell. Miriam Okos, Leiterin des Hauses der Jugend, ist überzeugt: „Gemeinschaft und sportliche Begeisterung sind auch ohne Alkohol möglich. Das wollen wir zum Auftakt der Aktionswoche zeigen.“ Oberbürgermeister Eckart Würzner hat die Schirmherrschaft übernommen und unterstützt das Konzept.

Für die Übertragung sorgt das Karlstorkino, das eine große Leinwand in der Turnhalle aufbaut. So ist das Public Viewing wetterunabhängig. Ergänzend bietet das Kino am Dienstag, 16. Juni 2026, um 19 Uhr eine Sondervorstellung des Films „Alki Alki“ (2015) an. Im Anschluss stehen Fachleute aus der Suchthilfe für Gespräche über Risiken und Hilfsangebote zur Verfügung.

Die Aktionswoche setzt insgesamt auf Prävention durch positive Erlebnisse. „Es geht nicht um Verbote, sondern darum zu zeigen, was möglich ist, wenn man sich bei anderen Dingen zurückhält“, sagt David Moll von der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, die die Veranstaltungen unterstützt.

Mocktails zum Einstimmen

Bereits am Vormittag des 14. Juni startet das Programm mit einem Mocktail-Stand der Suchtselbsthilfe Kreuzbund beim Fest der Bonifatiusgemeinde. Dort können Besucher alkoholfreie Cocktails probieren und sich informieren.

Weitere Informationen zur Aktionswoche gibt es online unter www.aktionswoche-alkohol.de, www.heidelberg.de/suchthilfe und www.hausderjugend-hd.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 08:16