Frankenthal – Neue Hausnotruf-Sprechstunde in der Villa Malta

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.Malteser beraten zur Sicherheit im Alter

Wie kann ich möglichst lange unabhängig zu Hause leben und dennoch im Ernstfall schnell Hilfe erhalten? Wie kann ich sicherstellen, dass meine Eltern oder Großeltern auch dann im Notfall gut versorgt sind, wenn ich selbst nicht in der Nähe wohne oder gerade im Sommerurlaub bin?

Diese und ähnliche Fragen treiben viele ältere Menschen und ihre Angehörigen um. In der neuen Hausnotruf-Sprechstunde in der Villa Malta in Frankenthal beraten die Malteser daher kostenfrei Senioren und deren Familien über sicheres Wohnen in den eigenen vier Wänden und schnelle Hilfe im Notfall.

Die Sprechstunde findet ab dem 16. Juni jeden 2. Dienstag von 11 bis 13 Uhr in der Villa Malta (Mörscher Str. 95) statt. Eine Anmeldung im Voraus ist nicht erforderlich.

Die Kundenbetreuer der Malteser stehen für alle Fragen zur Verfügung, geben Tipps und beraten kostenfrei rund um den Hausnotruf-Service. Bei Interesse kann ein persönlicher Hausbesuch vereinbart werden.

Die zweite Sprechstunde ist am 30. Juni. Am 14. Juli fällt die Sprechstunde aufgrund der Sommerferien der Villa Malta aus.

Quelle: Malteser

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 08:48