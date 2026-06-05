Zuzenhausen – 26-Jähriger wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 26-jährigen Mann erlassen. Ihm wird in drei Fällen das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen, wobei er diese in zwei Fällen in Tateinheit mit Diebstahl und in einem Fall in Tateinheit mit einem versuchten Diebstahl begangen haben soll. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll sich der 26-Jährige im Verlauf des Abends des 30. Novembers 2025 gegen 22:45 Uhr an den Bahnhof in Zuzenhausen begeben haben. Dort soll er in einen auf dem Bahnsteig befindlichen Zigarettenautomaten einen selbstgebauten Sprengsatz eingeführt und diesen zur Explosion gebracht haben. Durch die Detonation sei der Zigarettenautomat vollständig zerstört und Teile des Automaten sowie die darin befindlichen Zigarettenschachteln im Umkreis verstreut worden. Der Tatverdächtige soll daraufhin einen Teil der Zigarettenschachteln im Wert von etwa 1.000,00 Euro eingesammelt haben und sodann geflüchtet sein. Der Sachschaden am Zigarettenautomaten belief sich auf etwa 2.800,00 Euro.

Im Zuge der umfassenden Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg ergab sich der Tatverdacht gegen den 26-Jährigen, welchem nun noch zwei weitere Taten vorgeworfen werden: So soll er in den frühen Morgenstunden des 27. Novembers 2025 einen Fahrkartenautomaten an einer Bahnhaltestelle im Denkemerweg in Herbertingen (Baden-Württemberg) mittels einer unkonventionellen Sprengvorrichtung aufgesprengt haben. Hierbei habe er einen Sachschaden in Höhe von 32.000,00 Euro verursacht, jedoch nicht das darin befindliche Bargeld erreicht und sei ohne Beute geflüchtet. Am 13. Dezember 2025 soll er gegen 05:20 Uhr einen selbstgebauten Sprengkörper in einen Zigarettenautomaten im Habigweg im Heidelberger Stadtteil Kirchheim eingeführt und zur Detonation gebracht haben. Hierbei habe er Zigaretten sowie einen niedrigen Bargeldbetrag erbeutet. Der Sachschaden konnte hierbei auf etwa 2.400,00 Euro beziffert werden.

Nach weiteren Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit dem Kriminalkommissariat Sigmaringen und der sachleitenden Staatsanwaltschaft konnte der 26-jährige Tatverdächtige am 1. Juni 2026 lokalisiert und vorläufig festgenommen werden. In der Folge wurden die Wohnräume des Mannes durchsucht. Hierbei konnten sprengstoffverdächtige Selbstlaborate sowie größere Mengen an chemischen Ausgangsstoffen aufgefunden werden, die durch den Entschärfungsdienst des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg gesichert wurden. Am Folgetag, dem 2. Juni 2026, erließ die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg aufgrund bestehender Fluchtgefahr Haftbefehl wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in drei Fällen, in zwei Fällen davon in Tateinheit mit Diebstahl und in einem Fall in Tateinheit mit versuchtem Diebstahl. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde dieser in Vollzug gesetzt und der 26-jährige Beschuldigte im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Bezug zur Pressemitteilung: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter sprengt Zigarettenautomaten – Zeugenaufruf vom 5. Dezember 2026 )

Quelle

Staatsanwaltschaft Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2026, 13:16