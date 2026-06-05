Weinheim – Jedes Buch gibt ein Los – Sommerleseclub der Weinheimer Stadtbibliothek beginnt am 16. Juni – Preisverleihung am Weinheimer Herbst

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob Fantasy, Krimi oder Comic – diesen Sommer wird Lesen zum Erlebnis!

Der Sommerleseclub der Stadtbibliothek Weinheim sucht auch im Jahr 2026 neue Teilnehmer und Preisträger. Wie in den vergangenen Jahren veranstaltet die Stadtbibliothek auch dieses Jahr den „Sommerleseclub“, ein Projekt zur Leseförderung. Zur Teilnahme eingeladen sind alle Kinder und Jugendliche von acht bis 18 Jahren, die einen Bibliotheksausweis besitzen. Wer noch keinen Ausweis hat, kann diesen mit dem Einverständnis der Erziehungsberechtigten in der Bibliothek ausstellen lassen. Die Ausleihe ist bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres kostenlos. Die Teilnehmenden bekommen, entsprechend ihrer Altersgruppe, eine gesonderte Auswahl an Büchern zum Lesen angeboten. In jedem Buch liegt ein Kärtchen, auf dem der Name, die Ausweisnummer, der Titel und eine kurze persönliche Bewertung des Buches einzutragen sind. Bei der Rückgabe des Buches landet das ausgefüllte Kärtchen in einer Lostrommel, aus der am Ende des „Sommerleseclubs“ am Weinheimer Herbst die Gewinner gezogen werden. Je mehr Bücher gelesen wurden, umso höher sind die Chancen den Preis in Form eines Buchgutscheins zu gewinnen. Die Aktion gilt ab dem 16.Juni und endet am 10. September. Die Preisverleihung findet wie immer im Rahmen des Weinheimer Herbstes am Sonntag, 13. September, statt.

Quelle

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2026, 09:28