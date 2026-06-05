Weingarten/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell ist die Bundesstraße 272 zwischen Weingarten und Schwegenheim nach einem LKW-Unfall in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam ein LKW Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und wurde dabei leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis heute Nachmittag andauern.
Quelle
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2026, 11:25