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M Wagner
05.06.2026, 15:16 Uhr

Speyer – Michael Wagner zum stellvertretenden Vorsitzenden des Kulturausschusses im Landtag Rheinland-Pfalz gewählt

M WagnerSpeyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Der direkt gewählte Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Speyer, Michael Wagner (CDU), wurde in der konstituierenden Sitzung des Ausschusses für Kultur des Landtags Rheinland-Pfalz zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Mit dieser Wahl übernimmt der CDU-Politiker eine wichtige parlamentarische Verantwortung innerhalb des Ausschusses. Parallel zu seiner Wahl in die Ausschussführung wurde Wagner von der CDU-Landtagsfraktion zum kulturpolitischen Sprecher gewählt. Die Kulturpolitik nimmt für den Speyerer Abgeordneten einen besonderen Stellenwert ein. „Kultur ist ein wesentlicher Baustein unseres Menschseins. Elke Heidenreich hat einmal gesagt: ‚Ohne Kunst und Kultur wären wir Barbaren. Die Literatur, die Malerei und vor allem die Musik, die unsere Herzen und unsere Seele erreicht, sind das, was uns erst zu Menschen macht und uns auf dem Boden hält.‘ Dieses Verständnis von Kultur möchte ich auch in meine parlamentarische Arbeit einbringen“, erklärte Wagner nach seiner Wahl.

Neben seinem kulturpolitischen Engagement gehört Wagner als ordentliches Mitglied auch dem Ausschuss für Verkehr und Mobilität an. Für die CDU-Fraktion übernimmt er dort die Sprecherfunktion für die Bereiche Wasserstraßen, Häfen sowie Rad- und Güterverkehr. Damit verantwortet er wichtige Zukunftsthemen einer modernen und nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur in Rheinland-Pfalz.

Als überzeugter Europäer freut sich Wagner zudem über seine Berufung als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Medien, Sport, Ehrenamt und Europa. Gerade die europäische Zusammenarbeit, die Förderung des Ehrenamts sowie die Weiterentwicklung der Medienlandschaft seien Themen, die für die Zukunft des Landes von großer Bedeutung seien.

Mit seinen Funktionen in mehreren Ausschüssen und als Sprecher der CDU-Landtagsfraktion übernimmt Michael Wagner in der neuen Legislaturperiode damit zentrale Aufgaben an den Schnittstellen von Kultur, Mobilität und Europa. Sein Ziel sei es, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger des Wahlkreises Speyer ebenso wie die Zukunftsthemen des Landes engagiert und verantwortungsvoll im Parlament zu vertreten.

Bildnachweis: Landtag Rheinland-Pfalz
Quelle Michael Wagner

Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2026, 15:16

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