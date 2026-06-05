Speyer – Gregorianik im Gottesdienst Kirchenmusik im Kloster St. Magdalena, Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, dem 14. Juni 2026, gestaltet das Ensemble Musica Palatina musikalisch den Gottesdienst um 8:30 Uhr im Kloster St. Magdalena in Speyer (Hasenpfuhlstraße 32 ). Die Leitung hat Chorleiter Markus Braun. Unter dem Motto „Exaudi Domine vocem meam“ („Erhöre, Herr, meine Stimme“) erklingen gregorianische Gesänge aus Proprium und Ordinarium zum 11. Sonntag im Jahreskreis. Das zweite Vatikanische Konzil betrachtet den Gregorianischen Choral als den der Liturgie eigenen Gesang. Er soll in der Kirchenmusik den bevorzugten Platz einnehmen. In den vergangenen Wochen beschäftigte sich die Gruppe in den Proben intensiv mit Notationsfragen und interpretatorischen Feinheiten des Chorals. Darüber hinaus stellte Scholaleiter Markus Braun auf einer Dropbox weitere Materialien (Noten, Übefiles, Stimmbildungsvideos, Hintergrundwissen etc.) zur Verfügung. Die Gemeinde ist zum Hören der meditativen Gesänge eingeladen und wird durch das Mitsingen einzelner gregorianischer Melodien auch aktiv am musikalischen Geschehen beteiligt. Das in Ludwigshafen beheimatete Ensemble Musica Palatina wurde 2023 gegründet und beschäftigt sich intensiv mit der liturgischen Musik des Mittelalters.

Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Musik entsprechend den ältesten überlieferten Handschriften des 9. und 10. Jahrhunderts zu interpretieren. Besonders gerne ist die Schola in Klöstern und Kirchen, in denen diese Musik Ihre Heimat hat/hatte, zu Gast. So sang sie u.a. bereits mehrmals in der Klosterkirche St. Norbert in Enkenbach, im ehem. Augustinerkloster Hl. Kreuz in Landau und im vergangenen Jahr eine Vesper mit Gesängen der Hl. Hildegard im Kloster St. Magdalena in Speyer. Der Leiter, Markus Braun, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Theorie und Aufführungspraxis der Gregorianik. Neben der Gestaltung von Gottesdiensten und Konzerten mit dieser Musik wird er immer wieder zu Vorträgen, Kursen und Gastdirigaten eingeladen. Genießen Sie die Schönheit und den Reichtum dieser Gesänge! Erfreuen Sie sich an einem über tausendjährigen Kulturerbe, in dem die Wurzeln unserer europäischen Musik liegen!

Quelle

Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2026, 09:34