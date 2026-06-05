Speyer – Beginn der Entsiegelungsarbeiten am St.-Guido-Stifts-Platz

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Mitte Juni beginnen auf dem St.-Guido-Stifts-Platz die Arbeiten zur Entsiegelung und ökologischen Aufwertung des westlichen Teilbereichs. Die Maßnahme ist Teil der Bestrebungen, versiegelte Flächen zurückzubauen sowie die Aufenthaltsqualität und die stadtökologische Funktion des Platzes nachhaltig zu verbessern. Im Zuge der Arbeiten wird die bestehende wassergebundene Wegedecke auf einer Breite von rund drei Metern und einer Länge von etwa 70 Metern zurückgebaut. An ihrer Stelle entsteht ein neuer Pflanzstreifen mit insgesamt vier Baumquartieren sowie einer vielfältigen Gehölz- und Staudenbepflanzung. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich rund drei Wochen dauern und sollen bis Ende Juni 2026 abgeschlossen sein. Während der Bauzeit ist auf dem Platz mit vorübergehenden Einschränkungen zu rechnen. Einzelne Bereiche werden zeitweise abgesperrt. Die Stadt Speyer bittet die Bevölkerung um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und die damit verbundenen Beeinträchtigungen.
Quelle
Stadt Speyer
Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2026, 11:09