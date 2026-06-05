Sinsheim – Öffentliche Burgführung Sonntag, 14. Juni um 14:00 Uhr mit Burgführerin Erika Behaghel

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/ Metropolregion Rhein-Neckar. Schon von Weitem ist die Burg Steinsberg mit ihrem eindrucksvollen achteckigen Bergfried auf der höchsten Erhebung des Kraichgaus zu sehen. Als „Kompass des Kraichgaus“ bekannt, fasziniert sie bis heute durch ihre besondere Lage, die ringförmige Anlage der Wehrmauern und den gut erhaltenen Bergfried aus dem 13. Jahrhundert.

Die Burgführer nehmen die Besucher mit auf eine 1,5-stündige Zeitreise ins Mittelalter. Während des Rundgangs erfahren die Teilnehmer nicht nur Wissenswertes über die Entstehung und Bauweise der Burganlage, sondern auch über die Schicksale ihrer Bewohner. Ein besonderes Highlight bildet die wunderbare Aussicht, die für unvergessliche Eindrücke sorgt.

Treffpunkt: Parkplatz unterhalb der Burg (Steinsberg 1, 74889 Sinsheim-Weiler)

Kosten: Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro (ab 6 Jahren)

Veranstalter: Verein Freunde Sinsheimer Geschichte e.V. und Förderverein Burg Steinsberg 2011 e.V.

Weitere Informationen und Termine: Tourist-Info, Tel.: 07261 404-109, E-Mail: tourismus@sinsheim.de, www.sinsheimer-erlebnisregion.de (Rubrik Rundgänge/Führungen)

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Weitere Termine:

Sonntag, den 12.07.2026 um 11:00 Uhr mit Burgführerin Jutta Münz

Sonntag, den 16.08.2026 um 11:00 Uhr mit Burgführer Wolfgang Stejskal

Quelle

Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2026, 09:23