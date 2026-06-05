Neckar-Odenwald-Kreis/Elztal-Rittersbach (ots) – 58-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Ein 58 Jahre alter Mountainbike-Fahrer, welcher am Montag, 01. Juni 2026, in Elztal stürzte, ist am Mittwoch, 03. Juni 2026, in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen

Ursprungsmeldung:

Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein 58-Jähriger in ein Krankenhaus geflogen, nachdem er am Montagabend in Elztal mit seinem Mountainbike stürzte. Der Mann war gegen 18:20 Uhr auf der Elzstraße von der Heidersbacher Mühle kommend in Richtung Ortsmitte Rittersbach unterwegs. Auf einer abschüssigen Strecke überholte er wohl eine bislang unbekannte dreiköpfige Radgruppe und verlor im weiteren Verlauf auf Höhe der Einmündung „Metzenrain“ die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Er wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, insbesondere die dreiköpfige Radgruppe, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2026, 11:35