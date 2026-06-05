Mannheim – Kunsthalle Mannheim begrüßt mehr als 100.000 Besucher*innen beim MVV Kunstabend

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit dem Start der Kooperation mit dem Mannheimer Energieunternehmen MVV strömten insgesamt mehr als 100.000 Museumsgäste zum eintrittsfreien Kunstabend in die Kunsthalle. Am vergangenen Mittwoch wurde die Marke von 100.000 Besuchenden beim MVV Kunstabend überschritten. Zwei Besucher*innen aus Mannheim und Heidelberg wurden gemeinsam am Einlass von der Museumleitung und einer Vertreterin der MVV überrascht. „Herzlichen Dank, dass Sie solch einen Abend ermöglichen – Danke, MVV!“, freuten sich die beiden Museumsgäste. Neben einem Blumenstrauß gab es einen Katalog zur STUDIO-Ausstellung der Mannheimer Künstlerin Camie Klein, die am selben Abend ihre Ausstellung „I have been you“ eröffnete. Seit Juni 2018 bietet die Kunsthalle mit Unterstützung von MVV jeden ersten Mittwoch im Monat von 18 bis 22 Uhr einen langen Abend bei freiem Eintritt. Das Ziel des MVV Kunstabends: Kunst für alle zugänglich zu machen, Barrieren abzubauen und den Museumsbesuch fest im Mannheimer (Feierabend-)Leben zu verankern.

Luisa Heese, kommissarische Direktorin der Kunsthalle Mannheim, freut sich: „Als Museum liegt uns gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe besonders am Herzen. Dass wir heute die/den 100.000ste/n Besucher*in begrüßen durften, zeigt, dass das Konzept aufgeht und sich der MVV Kunstabend über die Jahre als beliebtes Kulturevent etabliMannheim – ert hat. Unser Dank gilt MVV, die dieses großartige Angebot als verlässlicher Partner seit Jahren ermöglichen.“ „100.000 Besucherinnen und Besucher im Rahmen des MVV Kunstabends – das ist ein toller Erfolg und markiert einen wichtigen Meilenstein für unser Engagement bei der Kunsthalle Mannheim. Uns ist wichtig, Kunst für alle frei zugänglich zu machen und Menschen zusammenzubringen. Die zahlreichen Sonderaktionen des Kunsthalle-Teams wie Live-Konzerte und Ausstellungseröffnungen bereichern den MVV Kunstabend und machen ihn so beliebt,“ sagt Stephanie Raddatz, Leiterin Kommunikation und Marke der MVV Energie AG.

Neben gesetzten Programmpunkten wie Überblicksführungen und weiteren Formaten, macht hin und wieder auch das Live-Programm wie zuletzt das Konzert des international renommierten Berliner ensemble mosaik oder ein Konzert mit dem Mannheimer Musiker David Julian Kirchner, den Museumsbesuch zu einem geselligen Get-together. Seit 2022 finden auch die Eröffnungen der STUDIO-Ausstellungen an den MVV Kunstabenden statt, sodass sich Besucher*innen immer wieder auf spannende Artist-Talks im Auditorium oder Kunst-Performances im Atrium freuen dürfen. Der nächste MVV Kunstabend findet am Mittwoch, 1. Juli in der Kunsthalle Mannheim statt. Der Eintritt ist wie immer ab 18 Uhr frei.

Quelle

Partner: MVV

Kunsthalle Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2026, 11:31