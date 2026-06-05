Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Hochstraße Süd: Auffahrt Saarlandstraße wird geöffnet – Weitere Verkehrsfreigabe verbessert Anbindung Richtung Mannheim

Am Montag, 8. Juni 2026, wird im Laufe des Nachmittags an der Hochstraße Süd mit der Auffahrt von der Saarlandstraße aus ein weiterer Abschnitt der neuen Brücke geöffnet. Damit steht neben der Auffahrt von der Yorckstraße aus auf die Konrad-Adenauer-Brücke wieder eine weitere Möglichkeit für den Verkehr mit Fahrtrichtung Mannheim zur Verfügung. „Mit dieser Maßnahme wird eine wichtige Verbindung für Pendlerinnen und Pendler sowie den regionalen Verkehr wiederhergestellt und die Erreichbarkeit in Richtung Mannheim spürbar erleichtert“, so Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner.

Bereits am 28. Mai 2026 hatte die Stadt eine erste Entlastung umgesetzt: Seitdem ist auf der neuen Brücke der Hochstraße Süd die Abfahrt zur Heinigstraße wieder geöffnet. Für den Verkehr aus Mannheim steht dort eine Fahrspur zur Verfügung, die am Ende der Abfahrt ein Rechtsabbiegen in die Heinigstraße in Fahrtrichtung Norden ermöglicht.

Im Juli wird die komplette Hochstraße Süd wieder für den Verkehr freigegeben.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2026, 18:09