Landau – „Gute Nacht, Zootiere“- Abendliche Zooführung für die ganze Familie am Freitag, 26. Juni, von 18 bis 21 Uhr – Gemütlicher Ausklang am Lagerfeuer mit Stockbrot

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Einen ganz besonderen Einblick in den Zoo bietet die Zooschule Landau am Freitag, 26. Juni: Wenn es abends im Zoo ruhiger wird, können Familien ab 18 Uhr die Zootiere und die Atmosphäre im Landauer Zoo auf eine ganz andere Weise erleben und Spannendes entdecken. Welches Tier ist am Abend besonders aktiv und welches ist schon müde? Wo und wie schlafen die Tiere? Außerdem erfahren die Teilnehmenden Neuigkeiten aus dem Zootierbestand. Im Anschluss an die Führung klingt der Abend gemütlich am Lagerfeuer auf der großen Zoowiese aus. Dort kann auch ein leckeres Stockbrot gebacken werden. Eine Anmeldung für die Familienführung ist zwingend erforderlich und kann ab sofort von 8 bis 12 Uhr in der Zooverwaltung telefonisch unter 0 63 41/13 70 11 oder per Mail an zoo@landau.de (unter Angabe der Personenzahl und Alter der Kinder) erfolgen.

Treffpunkt für die Familienführung ist um 17.45 Uhr an der Zookasse.

Im Veranstaltungspreis von 12 Euro pro Person (Kinder ab 4 Jahre) sind der Zooeintritt, die Führung und das Stockbrot enthalten. Jahreskarten, Familienpass oder Freundeskreismitgliedschaften gelten für Sonderveranstaltungen nicht! Der Zoo behält sich vor, die Veranstaltung ggfs. witterungsbedingt oder aus anderen Gründen abzusagen oder zeitlich abzukürzen.

Quelle: Zoo Landau

Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2026, 11:26