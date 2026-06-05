Edenkoben – U15-Junioren-Auswahl mit sehr guter Leistung in Duisburg

Edenkoben / Duisburg. Die U15-Auswahlmannschaft (Jahrgang 2011) des SWFV nahm vom 28. Mai bis 2. Juni am U15-DFB-Sichtungsturnier in Duisburg-Wedau teil. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen belegte das Südwestteam unter den 21 Landesverbänden den 10. Tabellenplatz. „Mit der gezeigten Leistung war ich sehr zufrieden. Hätten wir das letzte Spiel gewonnen, wären wir auf dem 2. Tabellenplatz gelandet“, so Verbandssportlehrer Heinz Jürgen Schlösser. Das Südwestteam begeisterte durch seine attraktive und offensive Spielweise. Neben den sportlichen Leistungen war der Verbandstrainer auch begeistert vom professionellen Auftreten der Jungs. Finn Krüger (1. FSV Mainz 05) wurde aufgrund seiner herausragenden Leistung für einen DFB-Lehrgang nominiert.
Die Spiele
SWFV – Württemberg 6:2 (Torschützen: 2 x Cetin, Memai, Mutsch, Otterstätter, Jung)
SWFV – Baden 1:2 (Torschütze: Cetin)
SWFV – Sachsen 6:1 (Torschützen: 2 x Hashani, 2 x Krüger, Mutsch, Memai)
SWFV – Berlin 0:3
Quelle: Südwestdeutscher Fußballverband e.V.
Folgende 16 Talente waren dabei
Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2026, 11:48