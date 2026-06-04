Worms – Die 18. Wormser Kulturnacht steht vor der Tür!



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Service-Hinweise für Besucher

Es ist fast unmöglich, bei der Wormser Kulturnacht am Samstag, 13. Juni, alle 54 Programmpunkte zu erleben. Zu

vielfältig ist das abwechslungsreiche Programm, welches an 36 Orten von den haupt- und ehrenamtlichen

Kulturschaffenden gestaltet wird.

Um es den Besuchern zumindest etwas zu erleichtern, können Besitzer eines Kulturnacht-Tickets aus dem Vorverkauf am Samstag bereits

tagsüber die Museen entdecken. Jedoch laden die Häuser natürlich auch am Abend mit spannenden Programmpunkten

zu einem Besuch ein. Mehr Informationen zum vielfältigen Programm sowie das gesamte Programmheft zum

Herunterladen gibt es unter www.kulturnacht.worms.de .

Der Vorverkauf für die Kulturnacht endet am Freitag, 12. Juni, um 18 Uhr. Die Abendkassen öffnen um 18.30 Uhr.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 21:38