Worms – Die 18. Wormser Kulturnacht steht vor der Tür!

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Service-Hinweise für Besucher
Es ist fast unmöglich, bei der Wormser Kulturnacht am Samstag, 13. Juni, alle 54 Programmpunkte zu erleben. Zu
vielfältig ist das abwechslungsreiche Programm, welches an 36 Orten von den haupt- und ehrenamtlichen
Kulturschaffenden gestaltet wird.
Um es den Besuchern zumindest etwas zu erleichtern, können Besitzer eines Kulturnacht-Tickets aus dem Vorverkauf am Samstag bereits
tagsüber die Museen entdecken. Jedoch laden die Häuser natürlich auch am Abend mit spannenden Programmpunkten
zu einem Besuch ein. Mehr Informationen zum vielfältigen Programm sowie das gesamte Programmheft zum
Herunterladen gibt es unter www.kulturnacht.worms.de .
Der Vorverkauf für die Kulturnacht endet am Freitag, 12. Juni, um 18 Uhr. Die Abendkassen öffnen um 18.30 Uhr.
Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms
Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 21:38