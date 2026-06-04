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2026 06 03 tag der offenen tuer abteilung stadt (1)
04.06.2026, 22:06 Uhr

Weinheim – Tag der offenen T ̧r bei der Abteilung Stadt der Freiwilligen Feuerwehr

2026 06 03 tag der offenen tuer abteilung stadt (1)
Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt l‰dt am Sonntag, den 21. Juni 2026, von 10:00 bis 16:00 Uhr herzlich zum
Tag der offenen T ̧r in das Feuerwehrzentrum in der Bensheimer Strafle 6 ein. Besucherinnen und Besucher erwartet ein
abwechslungsreiches Programm f ̧r die ganze Familie mit spannenden Einblicken in die Arbeit der Feuerwehr, moderner
Einsatztechnik und zahlreichen Mitmachangeboten.

365 Tage im Jahr stehen die ehrenamtlichen Einsatzkr‰fte der Feuerwehr Weinheim f ̧r die Sicherheit der B ̧rgerinnen und B ̧rger bereit. Beim Tag der offenen T ̧r haben
Interessierte die Gelegenheit, die Menschen kennenzulernen, die hinter den Eins‰tzen stehen, und einen Blick hinter die Kulissen
des Feuerwehralltags zu werfen.

Moderne Feuerwehrtechnik hautnah erleben
Bei einer umfangreichen Fahrzeugschau pr‰sentieren die Einsatzkr‰fte ihren modernen Fuhrpark und erl‰utern die
technische Ausstattung, die t‰glich zum Retten, Lˆschen, Bergen und Sch ̧tzen eingesetzt wird. Erg‰nzt wird die Ausstellung durch
besondere Fahrzeuge der Feuerwehr Mannheim sowie der Werkfeuerwehr Freudenberg. Als besonderes Highlight erwartet
die Besucher auflerdem ein auflergewˆhnliches Vorf ̧hrfahrzeug des Feuerwehrfahrzeugherstellers Rosenbauer.

Verschiedene Informationsst‰nde informieren ̧ber die Arbeit der Feuerwehr, die Ausbildungsmˆglichkeiten, den vorbeugenden
Brandschutz sowie das ehrenamtliche Engagement in Weinheim.

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Spannende Schau ̧bungen
Ein besonderes Highlight sind die Schau ̧bungen der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr. Hier kˆnnen Besucher
live miterleben, wie Feuerwehrleute Einsatzlagen bew‰ltigen und moderne Lˆsch- und Rettungstechniken anwenden. Die
Vorf ̧hrungen vermitteln einen realistischen Eindruck von den vielf‰ltigen Aufgaben der Feuerwehr und zeigen eindrucksvoll das
Zusammenspiel von Mensch und Technik.

Grofles Programm f ̧r Kinder und Familien
Auch die j ̧ngsten Besucher kommen voll auf ihre Kosten. Neben einer eigenen Feuerwehrh ̧pfburg warten zahlreiche
Mitmachangebote wie Mal- und Bastelaktionen, Kinderschminken sowie die beliebte Eisenbahn der Weinheimer Bl ̧ten auf die
kleinen G‰ste.
Die Jugendfeuerwehr Weinheim bietet zus‰tzlich Wasserspiele, ihre beliebten Waffeln & Slusheis an. So ist f ̧r Spiel, Spafl und
Abwechslung ̧ber den ganzen Tag gesorgt.

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Flohmarkt und grofle Tombola
Nach dem groflen Zuspruch der vergangenen Jahre findet auch in diesem Jahr wieder ein Flohmarkt auf dem Gel‰nde des
Feuerwehrzentrums statt. Interessierte Standbetreiber kˆnnen sich bereits jetzt per E-Mail an flohmarkt@feuerwehr-weinheim.de
anmelden. Die Standgeb ̧hr betr‰gt 10 Euro und kommt vollst‰ndig der Jugendarbeit der Abteilung Stadt zugute.
Zudem lockt eine grofle Tombola mit attraktiven Preisen, deren Erlˆs ebenfalls die Arbeit der Feuerwehr und ihrer Jugend
unterst ̧tzt.

Kulinarisches Angebot und CafÈ Florian
F ̧r das leibliche Wohl ist selbstverst‰ndlich bestens gesorgt.
Neben Grillspezialit‰ten und vegetarischen Angeboten, erwartet die G‰ste eine grofle Auswahl an Speisen und Getr‰nken.
Im CafÈ Florian in der Fahrzeughalle wird frisch gebr ̧hter Kaffee, sowie zahlreiche selbstgebackene Kuchen und weitere s ̧fle
Kˆstlichkeiten angeboten. Die gem ̧tliche Atmosph‰re l‰dt zum Verweilen, Genieflen und Austausch mit den Einsatzkr‰ften ein.
Auch der Fˆrderverein der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt wird sich pr‰sentieren und ̧ber seine wichtige
Unterst ̧tzung der Feuerwehrarbeit informieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Veranstaltungsdaten auf einen Blick
Tag der offenen T ̧r 2026
Sonntag, 21. Juni 2026
10:00 bis 16:00 Uhr

Parkmˆglichkeiten stehen auf dem Parkplatz des Globus
Baumarktes sowie vor dem Freudenberg Tor 2 zur Verf ̧gung.
Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt freut sich auf
zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen spannenden
Tag voller Informationen, Begegnungen und Feuerwehrerlebnisse.

Adresse:
Feuerwehrzentrum Weinheim
Bensheimer Strafle 6
69469 Weinheim
Flohmarkt-Anmeldung: flohmarkt@feuerwehr-weinheim.de

Text: Feuerwehr Weinheim / Fotos: Feuerwehr Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 22:06

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