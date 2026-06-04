Speyer – Gregorianik im Gottesdienst Kirchenmusik im Kloster St. Magdalena,



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, dem 14. Juni 2026, gestaltet das Ensemble Musica Palatina

musikalisch den Gottesdienst um 8:30 Uhr im Kloster St. Magdalena in Speyer (Hasenpfuhlstraße 32 ).

Die Leitung hat Chorleiter Markus Braun.

Unter dem Motto „Exaudi Domine vocem meam“ („Erhöre, Herr, meine Stimme“) erklingen gregorianische Gesänge aus Proprium und Ordinarium

zum 11. Sonntag im Jahreskreis.

Das zweite Vatikanische Konzil betrachtet den Gregorianischen Choral als

den der Liturgie eigenen Gesang. Er soll in der Kirchenmusik den

bevorzugten Platz einnehmen.

In den vergangenen Wochen beschäftigte sich die Gruppe in den Proben

intensiv mit Notationsfragen und interpretatorischen Feinheiten des Chorals.

Darüber hinaus stellte Scholaleiter Markus Braun auf einer Dropbox weitere

Materialien (Noten, Übefiles, Stimmbildungsvideos, Hintergrundwissen etc.)

zur Verfügung.

Die Gemeinde ist zum Hören der meditativen Gesänge eingeladen und wird

durch das Mitsingen einzelner gregorianischer Melodien auch aktiv am

musikalischen Geschehen beteiligt.

Das in Ludwigshafen beheimatete Ensemble Musica Palatina wurde 2023

gegründet und beschäftigt sich intensiv mit der liturgischen Musik des

Mittelalters. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Musik

entsprechend den ältesten überlieferten Handschriften des 9. und 10.

Jahrhunderts zu interpretieren.

Besonders gerne ist die Schola in Klöstern und Kirchen, in denen diese Musik

Ihre Heimat hat/hatte, zu Gast. So sang sie u.a. bereits mehrmals in der

Klosterkirche St. Norbert in Enkenbach, im ehem. Augustinerkloster Hl. Kreuz

in Landau und im vergangenen Jahr eine Vesper mit Gesängen der Hl.

Hildegard im Kloster St. Magdalena in Speyer.

Der Leiter, Markus Braun, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Theorie und

Aufführungspraxis der Gregorianik. Neben der Gestaltung von

Gottesdiensten und Konzerten mit dieser Musik wird er immer wieder zu

Vorträgen, Kursen und Gastdirigaten eingeladen.

Genießen Sie die Schönheit und den Reichtum dieser Gesänge! Erfreuen Sie

sich an einem über tausendjährigen Kulturerbe, in dem die Wurzeln unserer

europäischen Musik liegen!

Quelle: Ensembles Musica Palatina

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 21:41