Speyer – Gregorianik im Gottesdienst Kirchenmusik im Kloster St. Magdalena,

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, dem 14. Juni 2026, gestaltet das Ensemble Musica Palatina
musikalisch den Gottesdienst um 8:30 Uhr im Kloster St. Magdalena in Speyer (Hasenpfuhlstraße 32 ).
Die Leitung hat Chorleiter Markus Braun.
Unter dem Motto „Exaudi Domine vocem meam“ („Erhöre, Herr, meine Stimme“) erklingen gregorianische Gesänge aus Proprium und Ordinarium
zum 11. Sonntag im Jahreskreis.
Das zweite Vatikanische Konzil betrachtet den Gregorianischen Choral als
den der Liturgie eigenen Gesang. Er soll in der Kirchenmusik den
bevorzugten Platz einnehmen.
In den vergangenen Wochen beschäftigte sich die Gruppe in den Proben
intensiv mit Notationsfragen und interpretatorischen Feinheiten des Chorals.
Darüber hinaus stellte Scholaleiter Markus Braun auf einer Dropbox weitere
Materialien (Noten, Übefiles, Stimmbildungsvideos, Hintergrundwissen etc.)
zur Verfügung.
Die Gemeinde ist zum Hören der meditativen Gesänge eingeladen und wird
durch das Mitsingen einzelner gregorianischer Melodien auch aktiv am
musikalischen Geschehen beteiligt.
Das in Ludwigshafen beheimatete Ensemble Musica Palatina wurde 2023
gegründet und beschäftigt sich intensiv mit der liturgischen Musik des
Mittelalters. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Musik
entsprechend den ältesten überlieferten Handschriften des 9. und 10.
Jahrhunderts zu interpretieren.
Besonders gerne ist die Schola in Klöstern und Kirchen, in denen diese Musik
Ihre Heimat hat/hatte, zu Gast. So sang sie u.a. bereits mehrmals in der
Klosterkirche St. Norbert in Enkenbach, im ehem. Augustinerkloster Hl. Kreuz
in Landau und im vergangenen Jahr eine Vesper mit Gesängen der Hl.
Hildegard im Kloster St. Magdalena in Speyer.
Der Leiter, Markus Braun, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Theorie und
Aufführungspraxis der Gregorianik. Neben der Gestaltung von
Gottesdiensten und Konzerten mit dieser Musik wird er immer wieder zu
Vorträgen, Kursen und Gastdirigaten eingeladen.
Genießen Sie die Schönheit und den Reichtum dieser Gesänge! Erfreuen Sie
sich an einem über tausendjährigen Kulturerbe, in dem die Wurzeln unserer
europäischen Musik liegen!
Quelle: Ensembles Musica Palatina
Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 21:41