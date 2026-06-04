Sinsheim / Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die TSG Hoffenheim hat den österreichischen Nationalspieler und WM-Teilnehmer Patrick Wimmer verpflichtet. Der 25 Jahre alte Offensivakteur wechselt vom VfL Wolfsburg in den Kraichgau.

Die TSG arbeitet weiter konsequent am Kader für die anstehende Spielzeit: Der österreichische Offensivspieler Patrick Wimmer wechselt vom VfL Wolfsburg nach Hoffenheim. Der 25-Jährige, der in den nächsten Wochen mit Österreich bei der WM antreten wird, unterschrieb im Kraichgau einen langfristigen Vertrag. Wimmer verschafft Trainer Christian Ilzer damit eine weitere starke Option für das Angriffsspiel.

„Patrick ist mit seinem Profil offensiv variabel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachhaltig unter Beweis gestellt. Er passt aufgrund seiner intensiven Spielweise und Duell-Qualität hervorragend in unsere Spielidee“, sagt TSG-Sportdirektor Paul Pajduch. „Nach dem Abstieg des VfL Wolfsburg hatte Patrick eine Vielzahl von Angeboten aus dem In- und Ausland. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn für unseren TSG-Weg gewinnen konnten. Wir sind überzeugt davon, dass er uns nicht nur auf Anhieb verstärken wird, sondern auch selbst noch weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen kann.“

Auch Wimmer freut sich auf die neue Herausforderung im Kraichgau: „Die TSG Hoffenheim hat in der vergangenen Saison eine beeindruckende Entwicklung genommen, mit spannenden Spielern und einem intensiven wie attraktiven Fußball. Zudem kenne ich den Trainer noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei Austria Wien, als ich unter Chris Ilzer zum Profi wurde. Ich freue mich sehr, nun in Hoffenheim wieder unter ihm arbeiten zu können. Besonders bedanken möchte ich mich zudem bei Andreas Schicker und Paul Pajduch für die guten Gespräche, die mich vollends überzeugt haben.“

Patrick Wimmer begann das Fußballspielen beim niederösterreichischen Dorfverein SC Sitzenberg-Reidling. Über den Nachwuchs der SG Waidhofen/Ybbs und des viertklassigen SV Gaflenz empfahl sich der Österreicher für höhere Aufgaben. Zunächst lief Wimmer für die Zweitvertretung von Austria Wien auf, ehe der heutige TSG-Coach Christian Ilzer dem damals 18-Jährigen zum Debüt in der österreichischen Bundesliga verhalf. Im August 2021 sicherte sich Arminia Bielefeld die Dienste des Offensivakteurs, der ein Jahr später zum VfL Wolfsburg wechselte.

In der Bundesliga absolvierte Wimmer bislang 125 Einsätze, in denen ihm 16 Tore und 23 Vorlagen gelangen. Für die österreichische Nationalmannschaft lief Wimmer bislang 30-mal auf (1 Tor) und nahm auch an der EURO 2024 in Deutschland teil. Nun reist der 25-Jährige mit dem ÖFB-Team um Trainer Ralf Rangnick nach Kalifornien, um an der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko teilzunehmen.

Quelle TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 09:09