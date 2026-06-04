Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Jeden 3. Dienstag im Monat ab 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr bietet der Still- und Babytreff jungen Müttern mit ihren Babys bis 12 Monaten eine Gelegenheit zum Austausch und Kennenlernen. Lisa Hölzel, Kinderkrankenschwester und Stillberaterin und Ulla Gölitz, Krankenschwester auf der Mutter-Kind-Station, begleitet die Treffen und gibt wertvolle Informationen und Tipps rund um die Themen Stillen, Ernährung (Beikost), Babyschlaf und vieles mehr. Der nächste Still- und Babytreff findet am 16. Juni um 10:30 Uhr im großen Gruppenraum der physikalischen Therapie statt.

Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zur Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim gibt es unter www.grn.de/sinsheim/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/geburtshilfe und zu unseren Beleghebammen unter https://geburtshilfe-sinsheim.de/

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 07:45