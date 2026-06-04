Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger kassieren mehrere tausend Euro für Rohrreinigung – Polizei warnt vor überteuerten Handwerkerleistungen



Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Immer wieder werden Bürgerinnen und Bürger Opfer von Betrügern, die sich als Handwerker ausgeben und für einfache Dienstleistungen völlig überhöhte Rechnungsbeträge verlangen. Ein aktueller Fall aus Schwetzingen zeigt, wie skrupellos die Täter dabei vorgehen.

Eine 62-jährige Frau aus Schwetzingen suchte über das Internet nach einer Rohrreinigungsfirma, da ihre Toilette verstopft war. Nach der Kontaktaufnahme erschienen kurze Zeit später zwei vermeintliche Handwerker an ihrer Wohnanschrift.

Die Männer führten nach bisherigen Erkenntnissen etwa 30 Minuten lang Arbeiten im Badezimmer durch. Dabei demontierten sie unter anderem die Toilettenschüssel und hinterließen die Räumlichkeiten in stark verschmutztem Zustand. Anschließend gaben sie an, ein notwendiges Ersatzteil beschaffen zu müssen, um die Arbeiten abschließen zu können.

Noch vor ihrer Abfahrt forderten die Männer jedoch die sofortige Begleichung einer Rechnung in Höhe von nahezu 3.000 Euro. Die 62-Jährige stand noch unter dem Eindruck der Notlage und bezahlte den geforderten Betrag teilweise in bar sowie teilweise über ein mobiles Kartenlesegerät.

Nach Erhalt des Geldes verließen die vermeintlichen Handwerker die Wohnung. Die angekündigte Rückkehr zur Fertigstellung der Arbeiten erfolgte nicht.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges wurden durch das Polizeirevier Schwetzingen aufgenommen.

Präventionstipps der Polizei

Immer wieder nutzen unseriöse Dienstleister und Betrüger die Notlage von Bürgerinnen und Bürgern aus, um für einfache Arbeiten unangemessen hohe Geldbeträge zu verlangen. Die Polizei rät daher:

* Beauftragen Sie möglichst nur bekannte oder nachweislich seriöse Unternehmen. * Vergleichen Sie mehrere Angebote und informieren Sie sich vorab über übliche Preise. * Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten einen schriftlichen Kostenvoranschlag erstellen. * Bestehen Sie auf einer ordnungsgemäßen Rechnung mit vollständiger Firmenanschrift und nachvollziehbarer Leistungsbeschreibung. * Zahlen Sie keine hohen Bargeldbeträge oder sonstige erhebliche Summen unmittelbar vor Ort. * Leisten Sie Zahlungen erst nach sorgfältiger Prüfung der Rechnung. * Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen und unterschreiben Sie keine Unterlagen vorschnell. * Ziehen Sie bei größeren Aufträgen Angehörige, Nachbarn oder Vertrauenspersonen hinzu. * Seien Sie besonders misstrauisch, wenn für vermeintlich einfache Arbeiten außergewöhnlich hohe Kosten verlangt werden. * Werden angebliche Mängel dramatisiert oder hohe Sofortzahlungen gefordert, sollten Sie die Arbeiten unterbrechen und gegebenenfalls eine zweite Fachmeinung einholen. * Erscheint Ihnen ein Angebot oder eine Forderung unseriös, verständigen Sie die Polizei.

Eine kritische und gesunde Skepsis gegenüber spontanen Forderungen nach hohen Geldbeträgen kann wirksam vor finanziellem Schaden schützen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 21:55