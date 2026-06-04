Schifferstadt – Landespräventionspreis für Seniorensicherheitsberatende



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Landespräventionsrat Rheinland-Pfalz hat das Präventionstheater der

Seniorensicherheitsberatenden aus Schifferstadt mit dem ersten Platz des Landespräventionspreises ausgezeichnet.

Am 26. Mai erhielten die engagierten Schifferstadterinnen und Schifferstadter im Landesmuseum Mainz eine Urkunde sowie einen Scheck.

Das Präventionstheater Rheinpfalz der Sicherheitsberaterinnen und -berater für Seniorinnen und

Senioren aus Schifferstadt ist seit dem 1. Mai 2026 an die Außenstelle Rheinpfalz des Weissen Rings

angegliedert. Das Projekt informiert ältere Menschen über aktuelle Betrugsmaschen und stärkt sie im

Umgang mit betrügerischen Situationen im Alltag. Vorgestellt wurde das Projekt von Gabi Jahnen,

stellvertretende Landesvorsitzende des Weissen Rings.

Der Landespräventionspreis wird seit 2012 an Projekte verliehen, die Kriminalität vorbeugen,

Menschen stärken und das gesellschaftliche Miteinander fördern. Ziel der Auszeichnung ist es,

erfolgreiche Präventionsansätze sichtbar zu machen und Impulse für weitere Initiativen in Rheinland-

Pfalz zu geben.

„Prävention beginnt dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen: in Schulen, Vereinen,

Nachbarschaften oder im Ehrenamt. Die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie viel wir

gemeinsam für Sicherheit und Zusammenhalt in unserem Land erreichen können. Sie leisten damit

einen wichtigen Beitrag für die Innere Sicherheit in Rheinland-Pfalz“, sagte Innenstaatssekretär Dirk

Herber.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt / MDI

Foto: ISM / Kristina Schäfer

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 22:01