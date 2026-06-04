Mannheim – Verwaltung stärkt Führung des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung mit Doppelspitze



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Dirk Herzbach verstärkt ab sofort eine zweite Führungskraft die Leitung des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung. Gemeinsam mit der bisherigen Fachbereichsleitung Jessica Deutsch bildet er künftig eine Doppelspitze, die den Fachbereich strategisch und operativ in die Zukunft führen wird.

„Mit Jessica Deutsch, die maßgeblich zur Weiterentwicklung des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung beiträgt, verbindet mich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, betont Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Dr. Volker Proffen. „Mit der Verstärkung zur Doppelspitze schaffen wir die Voraussetzung, um die Gleichzeitigkeit der vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen der kommenden Jahre erfolgreich zu bewältigen und den Fachbereich weiterhin zukunftsfähig aufzustellen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit beiden – einem Team, das Verwaltungs- und Vollzugserfahrung perfekt kombiniert.“

Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung übernimmt mit seinen knapp 280 Mitarbeitenden die klassischen Aufgaben der Ordnungsverwaltung. Aufgabenschwerpunkte liegen unter anderem auf der Verkehrssicherheit, dem Verbraucherschutz, dem Veranstaltungsmanagement, der Gefahrenabwehr und der Wahrung der Sicherheit im öffentlichen Raum. Die internen und externen Anforderungen sind bereits heute enorm. Die Ergänzung durch eine zweite Führungskraft soll es ermöglichen, den zahlreichen bestehenden und zukünftigen Herausforderungen tatkräftig, gemeinschaftlich und in der erforderlichen Geschwindigkeit zu begegnen und den Fachbereich dabei stets leistungsfähig zu halten. Beide Fachbereichsleitungen übernehmen dabei jeweils klar definierte thematische Schwerpunkte und Verantwortungsbereiche.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, künftig Verantwortung für einen so zentralen Bereich der Mannheimer Verwaltung zu übernehmen. Für mich ist dieser Schritt auch persönlich etwas Besonderes: Als gebürtiger Mannheimer kehre ich nach vielen unterschiedlichen dienstlichen Stationen bei der Landespolizei nun final zurück in meine Heimatstadt. Die anstehenden Herausforderungen sind anspruchsvoll, zugleich bietet die neue Struktur mit einer Doppelspitze die Chance, Themen noch gezielter voranzubringen und den Fachbereich gemeinsam zukunftsfähig aufzustellen. Um es mit M. Müller-Westernhagen zu sagen: Ich bin wieder hier, in meinem Revier!“

Kurzvita:

Dirk Herzbach blickt auf fast 37 Jahre Erfahrung im Polizeivollzugsdienst zurück und war mit unterschiedlichsten verantwortungsvollen Aufgaben betraut. Neben diversen Stationen beim Polizeipräsidium Mannheim waren dies u.a. Großeinsätze wie NATO-Gipfel im Großraum Strasbourg-Kehl, der Papstbesuch in Freiburg und Verwendungen beim Landeskriminalamt, der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, dem Polizeipräsidium Offenburg oder als deutscher Koordinator des deutsch-französischen Zentrums für Polizei- und Zollzusammenarbeit. Zuletzt war er im Innenministerium für die Koordinierung der Fußball-EM 2024, anschließend als Einsatzreferent des Landes Baden-Württemberg und Abwesenheitsvertreter des Landespolizeidirektors im Landespolizeipräsidium des Innenministeriums in Stuttgart tätig.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 21:14