Mannheim – Praktische Tipps und Hilfe beim Smartphone-Gebrauch für Seniorinnen und Senioren

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ob es sich um App-Installation, Bildersortierung oder Fragen zu Updates und Sicherheits-Tools dreht, Seniorenmedienmentor Ludwig Poigne berät Seniorinnen und Senioren

am Donnerstag, 11. Juni 2026, 10 bis 11:30 Uhr

in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Sandhofen, Elstergasse 25, 68307 Mannheim

bei der Nutzung ihrer Smartphones. Dabei wird jede Person individuell unterstützt.

Die nächsten Beratungen finden an folgenden Terminen statt:

Donnerstag, 2. Juli, 10 bis 11:30 Uhr

Donnerstag, 6. August, 10 bis 11:30 Uhr.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung unter 0621 771 231 oder stadtbibliothek.sandhofen@mannheim.de ist erforderlich.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 21:47