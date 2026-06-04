Mannheim-Neckarau / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Fahrzeugbrand in der Siegfriedstraße in Mannheim-Neckarau liegen weitere Informationen vor. Wie bereits berichtet, kam es am Mittwochabend (03. Juni 2026) gegen 22:20 Uhr zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines brennenden Fahrzeugs.

Nach Angaben der Polizei konnte der Brand inzwischen vollständig gelöscht werden. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude erfolgreich verhindert.

Bei dem betroffenen Fahrzeug handelte es sich um einen elektrisch betriebenen Renault, der beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand stand. Das Elektrofahrzeug brannte vollständig aus und musste von der Feuerwehr mit Spezialwerkzeug gelöscht werden.

Trotz der starken Rauchentwicklung wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ermittlungen laufen weiter

Warum das Elektrofahrzeug in Brand geraten ist, soll nun durch die Polizei geklärt werden. Hinweise auf die Brandursache liegen bislang nicht vor.

Wie bereits von MRN-News berichtet, konnte die Feuerwehr durch ihr schnelles Eingreifen verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergriffen.

MRN-News wird nachberichten.

Quelle: MRN-News / Polizei Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 07:59