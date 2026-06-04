Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Einmal im Monat, donnerstags, bietet das Wilhelm-Hack-Museum das Format „Kunst und Kuchen“ mit der Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Ursula Dann an. Am Donnerstag, 11. Juni 2026, um 15 Uhr steht eine Werkbetrachtung in der Ausstellung „Politik am Küchentisch. Ernährung in der Gegenwartskunst“ auf dem Programm. Die Kosten betragen 15 Euro inklusive Kaffee und Kuchen. Eine Anmeldung bis spätestens einen Tag vor der Veranstaltung ist erforderlich telefonisch unter 0621 504-3045 oder per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 07:37