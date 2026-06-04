Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach einer Verkehrsunfallflucht im Parkhaus Q-Park in der Dammstraße bittet die Polizei Ludwigshafen um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall im Zeitraum zwischen Dienstag, 2. Juni 2026, 00:00 Uhr, und Mittwoch, 3. Juni 2026, 10:30 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte im Parkhaus mit einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw und verursachte dabei einen Schaden.

Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu informieren, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und beging damit Fahrerflucht.

Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer machen können.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Q-Park-Parkhauses in der Dammstraße gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zeugen gesucht

Hinweise nimmt die Polizei Ludwigshafen entgegen.

MRN-News wird nachberichten.

Quelle: Polizei Ludwigshafen / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 11:40