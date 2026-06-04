Ludwigshafen: Sperrung der Kriemhildstraße



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Bauarbeiten muss die Kriemhildstraße im Zeitraum von Montag, 8. Juni, etwa 4 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 10. Juli 2026, etwa 3 Uhr, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 86 und 97.

Umleitung zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Wolfsgrube

Entfall der Haltestellen Rüdigerstraße (in Fahrtrichtung Wolfsgrube) und Bruderweg

Bedienung einer Ersatzhaltestelle in der Rüdigerstraße (Höhe Hausnummer 47)

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 21:20