Ludwigshafen – Schulbuchausleihe 2025/2026: Schulbuchrückgabe vor den Sommerferien



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum Ende des Schuljahres steht wieder die Rückgabe der ausgeliehenen Schulbücher an. Nutzer*innen der

Schulbuchausleihe geben die Schulbücher zwischen dem 10. und 24. Juni 2026 zu den regulären Rückgabeterminen in den jeweiligen Schulen ab.

Informationen dazu erhalten die Nutzenden mit der Ausgabe oder dem Versand der Rücknahmescheine durch die Schulen. Darüber

hinaus wird es, anders als in Vorjahren, keinen Zusatztermin für die Buchrückgaben geben. Darauf weist der Bereich Schulen der

Stadtverwaltung hin.

Nach den Terminen in den Schulen ist eine Rückgabe nicht mehr möglich. Alle bis dahin nicht zurückgegebenen sowie

beschädigte und unvollständige Bücher werden in Höhe des Zeitwertes in Rechnung gestellt. Die Stadtverwaltung bittet daher um Einhaltung der

Rückgabetermine.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 21:57