Ludwigshafen – Hunderennen beim VdH Oggersheim



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – am 14. Juni 2026 (Voranmeldung bis 10.06.2026) veranstalten wir ein Hunderennen und wir würden uns freuen, wenn Sie die nachfolgende Vorankündigung nebst Foto (Fotografinnen: Nayomi Dech und Samiramisa Veith) im Oggersheimer veröffentlichen könnten:

Hunderennen beim VdH Oggersheim 1920 e.V.

Ein Sonntag für vier Pfoten

Am 14. Juni 2026 veranstaltet der Verein der Hundeliebhaber Oggersheim 1920 e.V, In den Neugärten 31, 67071 Ludwigshafen-Oggersheim, sein diesjähriges Hunderennen. Die Teilnehmer erwartet ein spannendes Rennen.

Mitmachen kann jeder: Alle Rassen, alle Größen, jedes Alter. Eine Vereins-Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Die Hunde werden in verschiedene Gruppen (je nach Alter und Größe) unterteilt.

Beginn des Hunderennens ist um 11.00 Uhr, die Anmeldung ist von 09.30 Uhr bis 10.45 Uhr geöffnet. Die Startgebühr beträgt 5,00 Euro. Die Hunde müssen geimpft und versichert sein (Impfpass und Haftpflicht sind vorzulegen). Anmeldungen ab sofort bis spätestens 10.06.2026 über die Homepage www.vdhoggersheim.com/Hunderennen oder per Mail an vdh-oggersheim@web.de (bitte den Namen, das Alter, Rasse und die Größe des Hundes sowie Vor- und Nachname des Teilnehmers angeben). Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde und Präsente.

Auch Besucher sind natürlich herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Auf dem Gelände laden Verkaufsstände zum Stöbern ein und die Jugendabteilung des Vereins bietet eine Tombola an.

Mitmachen beim VdH Oggersheim 1920 e.V. heißt: Spiel, Spaß und Sport im Team „Mensch-Hund“ erleben. Kompetente und erfahrene Ausbilder begleiten auf dem Weg hin zu einer guten Hunde-Erziehung. Der Verein bietet neben Welpen- und Junghundetreff, ABC-Kurse für Hunde aus dem Tierschutz, Begleithunde-Ausbildung auch Dog-Dancing, Turnierhundesport, Rally-Obedience, Obedience sowie Hobbygruppe und Fährtenarbeit an. Weitere Informationen auch unter www.vdhoggersheim.com

Quelle: VdH Oggersheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 21:26