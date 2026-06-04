Ludwigshafen – FDP Ludwigshafen begrüßt neuen Bundesvorsitzenden – und fordert: Jetzt gilt es, Vertrauen wiederherzustellen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Wochenende wurde auf einem historischen Bundesparteitag in Berlin der gesamte Bundesvorstand neu gewählt. Gewählt wurde jedoch nicht nur ein neuer Bundesvorstand – zugleich fand ein Rebranding statt: Statt des seit 2015 genutzten Farbspektrums aus Gelb, Blau und Magenta besinnt sich die Partei nun wieder auf die altbewährten Farben Blau und Gelb.

Wir begrüßen es, dass sich die FDP auf Bundesebene neu aufgestellt hat und mit Wolfgang Kubicki ein sehr erfahrener Politiker Verantwortung übernimmt. Über den neu gewählten Vorstand hinaus freuen wir uns sehr, dass zahlreiche neue Mitglieder im Bundesvorstand vertreten sind. Besonders erfreulich: Rund 49 Prozent der Mitglieder des Bundesvorstands sind weiblich. Damit setzt die FDP weiterhin ein Zeichen, dass Frauen in der Politik gehört werden müssen und ein integraler Bestandteil des Alltagsbetriebs einer Partei sind. Ebenfalls erfreulich ist, dass wir mit David Dietz und Jana Gräf zwei starke Stimmen aus Rheinland-Pfalz im Bundesvorstand haben.

„In Anbetracht der aktuellen politischen Lage sind wir überzeugt: Die Menschen in diesem Land wissen sehr wohl, dass es eine starke FDP braucht. Denn die FDP ist weder rechts noch links. Sie ist auch kein Auffangbecken für alle, die frustriert sind. Die FDP ist die Partei, die jede Bürgerin und jeden Bürger dazu motivieren möchte, mehr für sich und die Gesellschaft zu leisten – und dabei in Wohlstand, Sicherheit und Frieden zu leben.“ so Anes Avdic, Kreisvorsitzender der FDP Ludwigshafen.

Diese Werte wurden auch durch den neuen Leitantrag „Neustart Deutschland“ gefestigt. Der Leitantrag steht stellvertretend für den deutschen Mittelstand, denn inhaltlich konzentriert er sich auf lediglich fünf Kernforderungen: den Abbau von Bürokratie; das Prinzip, dass diejenigen, die mehr leisten, auch mehr von ihrer Leistung behalten; steuerliche Entlastungen für Unternehmen und ein gerechteres Steuersystem; ein generationengerechtes Rentensystem sowie bezahlbare Energie für Wohlstand und Klimaschutz. Nach wie vor stehen wir wie keine andere Partei für Verantwortung, Leistung, Fortschritt und Rechtsstaatlichkeit.

Auch hier vor Ort, bei uns in Ludwigshafen, warten große Herausforderungen: Der Wirtschaftsstandort schwächelt nach wie vor, und der Verkehr in der Metropolregion stockt weiterhin. Unsere liberalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger im Stadtrat haben dabei immer wieder gezeigt, wie wichtig die liberale Stimme der Vernunft ist. Nichtsdestotrotz steht auch für uns einiges an Arbeit an – denn das Superwahljahr 2029 mit Kommunal-, Europa- und Bundestagswahl steht vor der Tür.

Quelle: FDP Ludwigshafen am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 13:41