Ludwigshafen-Friesenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Streit zwischen zwei benachbarten Familien hat in der Nacht zum Donnerstag einen Polizeieinsatz in der Sternstraße in Ludwigshafen-Friesenheim ausgelöst. Die Auseinandersetzung eskalierte dabei zu einer körperlichen Konfrontation.

Nach Angaben der Polizei kam es am Mittwoch, 3. Juni 2026, gegen 23:30 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Familien. Im weiteren Verlauf entwickelte sich daraus eine handfeste Auseinandersetzung, an der insgesamt acht Personen beteiligt waren.

Dabei soll eine 22-jährige Beteiligte auf eine 42-jährige Frau aus der Gegenpartei eingeschlagen haben. Die 42-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen am Arm.

Polizei schlichtet eskalierenden Nachbarschaftsstreit

Neben der Körperverletzung kam es laut Polizei auch zu gegenseitigen Beleidigungen zwischen den Beteiligten. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Situation schließlich beruhigen und weitere Eskalationen verhindern.

Gegen die Beteiligten wurden entsprechende Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Ermittlungen laufen

Die Hintergründe des Familienstreits sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

MRN-News wird nachberichten.

Quelle: Polizei Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 11:49