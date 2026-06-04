Ludwigshafen – Einbruch in Gartenanlage



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits im Zeitraum zwischen Samstag, den 16.05.2026 und Montag, den 01.06.2026, kam es in der Kleingartenanlage in der Stifterstraße in Ludwigshafen zu einem Einbruch in einen Gartenschuppen.

Die unbekannten Täter und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Gartenhütte, woraus sie Gartenzubehör entwendeten. Haben Sie in dem Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen oder die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 21:51