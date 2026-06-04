Ludwigshafen / Metropolregion rhein-Neckar – Um dem Wunsch vieler Eltern nachzukommen, die einen qualifizierte(n) Babysitter(in) suchen, bietet der Kinderschutzbund Ludwigshafen Kurse an, in denen sich interessierte Jugendliche im Alter von 14- 18 Jahren zu einem qualifizierten Babysitter ausbilden lassen können.

Der nächste zweitägige Babysitterkurs findet am 29. und 30. August 2026 jeweils von 10.00- 15.00 statt.

Veranstaltungsort: Ludwig-Wolker-Freizeitstätte,

Karl-Krämer-Str. 6, 67061 Ludwigshafen

Kosten: 38 EURO

Interessierte melden sich bitte bis spätestens zum 24.08.2026

beim Deutschen Kinderschutzbund an, unter info@kinderschutzbund-ludwigshafen.de .

Spendenkonto:

DEUTSCHER KINDERSCHUTZBUND, ORTSVERBAND LUDWIGSHAFEN EV

IBAN: DE88545500100000901298, BIC: LUHSDE6AXXX

Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband

Quelle: Kinderschutzbund Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 07:51