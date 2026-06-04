Landkreis Bergstraße – Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B47 im Bereich der Kreuzung Wormser Straße / Amperestraße in Bensheim ist in der Nacht zum Donnerstag ein Motorradfahrer verletzt worden. Die Bundesstraße musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am 4. Juni 2026 gegen 00:45 Uhr. Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Lorsch war auf der B47 von Bensheim kommend in Richtung Lorsch unterwegs. Gleichzeitig befand sich ein 21-jähriger Autofahrer aus Bensheim an der Ampelanlage der Amperestraße und wollte geradeaus auf die Autobahn A5 in Fahrtrichtung Süden fahren.

Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Pkw. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten war die B47 bis etwa 03:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Ursache des Zusammenstoßes dauern derzeit noch an.

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Warum es im Kreuzungsbereich zur folgenschweren Kollision kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen des Unfalls könnten für die Klärung des Geschehens eine wichtige Rolle spielen.

MRN-News wird nachberichten.

Quelle: MRN-News / Polizei Hessen

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 07:50