Hördt/Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 04.06.2026, gegen 09:30 Uhr sichtete eine Fahrradfahrerin möglicherweise eine hilflose Person in einem Baggersee nahe Hördt. Der Baggersee wurde durch starke Kräfte der Feuerwehr, der DLRG sowie des Rettungsdienstes abgesucht. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.
Nach intensiver Suche konnte in 7 Metern Tiefe mittels Sonars ein größeres Objekt festgestellt werden. Bei der Bergung durch Taucher stellte sich dieses als 150 Zentimeter großer Kadaver eines Welses heraus. Die Suchmaßnahmen wurden nach Absuche des gesamten Sees ohne weitere Feststellungen eingestellt.
Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 18:01