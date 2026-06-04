Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Heidelberg bekommt eine neue Sportstätte: Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist die Beachhalle auf dem Hospital-Areal im Stadtteil Rohrbach fertiggestellt. Die denkmalgeschützte ehemalige Reithalle, die bereits von der US Army als Sportstätte genutzt wurde, hat das Hochbauamt der Stadt Heidelberg umfassend umgebaut und mit drei Beachfeldern aus feinem Sand ausgestattet. Sie bietet damit ideale Bedingungen für Beachvolleyball, Beachsoccer und weitere Sandsportarten – ganzjährig und unabhängig von der Witterung.

Die Stadt Heidelberg übergibt die Halle am Donnerstag, 11. Juni 2026, an den künftigen Trägerverein, den Beachverein Heidelberg 2022 e.V. Dieser besteht aus mehreren Heidelberger Sportvereinen und Einzelpersonen und übernimmt die Verwaltung der neuen Halle. Zunächst läuft ein Testbetrieb der Vereine. Ab September 2026 soll die neue Beachhalle, die auch für Beach-Rugby, -Soccer, -Handball und Beachminton genutzt werden kann, für einzelne Sportbegeisterte offenstehen, die Mitglied im Beachverein sind oder noch werden. Die Halle steht zudem für den Schulsport offen.

Der Beachverein lädt am Donnerstag, 11. Juni 2026, von 17 bis 21 Uhr zu einem „Abend der offenen Halle“ ein. Sportbegeisterte können die neue Halle besichtigen, mehr über die Angebote des Beachvereins erfahren und sich bei Interesse beim Beachverein anmelden.

Weitere Infos unter beachhalle.active-court.com/aktuelles

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 08:22