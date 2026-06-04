Heidelberg / Metropolregion rhein-Neckar – Nachwuchsgewinnung für Vereine und Ideenschmiede zu den -Freiwilligentagen 2026 – Die Stadt Heidelberg bietet in Kooperation mit der Volkshochschule Heidelberg (vhs) regelmäßig praxisorientierte Seminare an, die darauf abzielen, Ehrenamtliche bei der Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben zu unterstützen und ihre Arbeit in den Vereinen zu erleichtern. Im Sommersemester findet noch ein Termin statt:

⦁ Donnerstag, 11. Juni 2026, 18 bis 21 Uhr, online: „Nachwuchsgewinnung für Vereine – Wie Sie junge Menschen für Ihren Verein begeistern“

Das Seminar steht allen ehrenamtlich Engagierten in Heidelberg und Umgebung offen. Die Mitgliedschaft in einem Verein ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Anmeldung ist telefonisch unter 06221 9119-11 oder -71 oder auf der Website der Volkshochschule möglich: www.vhs-hd.de > Vereinsfortbildungen. Dort finden sich auch weitere Informationen – wie auch auf der zentralen Webseite für bürgerschaftliches Engagement in Heidelberg: www.engagiert-in-heidelberg.de.

Mit den Fortbildungen möchte die Stadt gemeinsam mit der Volkshochschule Vereine und ihre Ehrenamtlichen stärken und ihnen hilfreiche Werkzeuge an die Hand geben, um Vereinsarbeit professioneller und effizienter gestalten zu können. Mitglieder in einem Heidelberger Verein zahlen für einen Kurs einen Eigenanteil von 15 Euro („Buchführung für Vereine“: 30 Euro), bei Mitgliedschaft in einem Verein außerhalb Heidelbergs den doppelten Eigenanteil. Die Fortbildungen werden von der Koordinierungsstelle Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander im Referat des Oberbürgermeisters inhaltlich abgestimmt und finanziell unterstützt. Organisiert und durchgeführt werden sie von der vhs. Mehr Infos unter www.engagiert-in-heidelberg.de und bei der Volkshochschule (www.vhs-hd.de > Vereinsfortbildungen).

Zusätzlich finden in Vorbereitung der Freiwilligentage 2026 eine Ideenschmiede für Vereine und Organisationen statt: „Freiwillige und Aufmerksamkeit gewinnen – mit niederschwelligen und ressourcenschonenden Aktionen“

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⦁ Mittwoch, 17. Juni 2026, 16 bis 17.30 Uhr, online: „Digitale Ideenschmiede zu den Freiwilligentagen“

Die Ideenschmiede soll Vereinen bei Projektideen für die Freiwilligentage im September zu unterstützen, um neue Ehrenamtliche und freiwillig Engagierte für die Vereinsarbeit zu gewinnen. Die Anmeldung ist unter freiwilligenagentur-heidelberg.de/ideenschmiede_freiwilligentage – wie auch auf der zentralen Website für bürgerschaftliches Engagement in Heidelberg www.engagiert-in-heidelberg.de – möglich. Dort finden sich auch weitere Informationen rund um bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt in Heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 08:23