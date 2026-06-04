Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Bauamt (Fachbereich 31 – Bauen, Kreisentwicklung) der Kreisverwaltung Germersheim zieht um. Aus diesem Grund ist das Kreisbauamt von Donnerstag, 18. bis einschließlich Dienstag, 23. Juni nicht erreichbar. Die bekannten Telefonnummern sowie die E-Mail-Adressen bleiben auch nach dem Umzug bestehen. Ab Mittwoch, 24. Juni sind die Mitarbeitenden des Bauamtes am neuen Standort im ehemaligen ITK-Gebäude, Im Speyerer Tal 7, 76761 Rülzheim, für Präsenztermine während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr sowie nachmittags nach telefonischer Vereinbarung), erreichbar.

Übrigens: viele Dienstleistungen können inzwischen vollständig digital erledigt werden unter www.kreis-germersheim.de/digital.

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 07:40