Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Noch bis 21. August können Kunstschaffende aus den Regionen Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Elsass ihre Bewerbungen zum „Albert-Haueisen-Kunstpreis 2026″ einreichen. Der Landkreis Germersheim schreibt zusammen mit dem „Verein zur Förderung von Kunst und Kultur e.V.“ den mit insgesamt 7.000 Euro dotierte Haueisen-Kunstpreis gemeinsam für Malerei, Grafik und Plastik aus. Das Preisgeld wird gestaffelt in Form eines Haupt- (5.000 Euro) sowie eines Förderpreises (2.000 Euro) vergeben.

Die Bewerbungen für die Vorjury sind bis spätestens 21. August 2026 an die Kreisverwaltung Germersheim, Kunstpreis, z. Hd. Frau Träber, Luitpoldplatz 1, 76726 Germersheim, zu richten. Die Preisvergabe wird am Sonntag, 15. November 2026, 11 Uhr, im Rahmen der Eröffnung der Prämierungsausstellung im „Zehnthaus“ in Jockgrim erfolgen.

Die Ausschreibungsunterlagen sind im Internet abrufbar unter www.kreis-germersheim.de/haueisenpreis oder können unter Tel. 07274/53-319 angefordert werden.

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 07:55