Germersheim / Metropolregion Rhein-Necka -: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen der Jreisvolkshochschule in der Übersicht –

„Fitnesstraining – Intensiv-Workout“

Veranstaltung mit Isabelle Belet-Akyol, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Samstag, 13. Juni 2026, 11.30 bis 15.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 25 Euro/Person.

„Versicherungsbeiträge sparen – Vortrag für 60+“

Veranstaltung mit Andrea Kalt, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 046. Beginn: Montag, 15. Juni 2026, 19.00 bis 21.15 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 15 Euro/Person.

„Qi Gong – am Wochenende – Workshop“

Veranstaltung mit Karin Hübner, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Freitag, 19. Juni 2026, 18.30 bis 20.00 Uhr, Kursende: 21. Juni 2026, Kursdauer: 3 Termine, Teilnahmegebühr: 50 Euro/Person.

„Leberreinigung – Entlastung und Regeneration – Vortrag B“

Veranstaltung mit Alexander Scheurer, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 045. Beginn: Donnerstag, 25. Juni 2026, 19.30 bis 21.00 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 10 Euro/Person., ,

„Knippst Du noch oder fotografierst Du schon? – Praxisorientierte Vertiefung“

Veranstaltung mit Harald Baumeister, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Freitag, 26. Juni 2026, 18.00 bis 21.00 Uhr, Kursende: 27. Juni 2026, Kursdauer: 2 Termine, Samstag von 10.30 bis 17.30 Uhr, Teilnahmegebühr: 50 Euro/Person., ,

„Tai Chi – am Wochenende – Workshop“

Veranstaltung mit Karin Hübner, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Freitag, 26. Juni 2026, 18.30 bis 20.00 Uhr, Kursende: 28. Juni 2026, Kursdauer: 3 Termine, Sa. 27.06., 10-17 Uhr (inkl. Pause), So. 28.06., 11 bis 13 Uhr, Teilnahmegebühr: 50 Euro/Person.

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de.

Weitere Infos auch unter www.kvhs-germersheim.de

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 08:00