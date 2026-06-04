Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die letzten Vorbereitungen für das diesjährige Strohhutfest laufen auf Hochtouren. Rund um den Rathausplatz herrscht reger Betrieb, zahlreiche Besucherinnen und Besucher haben sich eingefunden und sorgen für eine ausgelassene Stimmung.

Für die passende Einstimmung sorgen schon jetzt die Dubbeglasbrieder, die mit ihrer Musik kräftig einheizen und die Vorfreude auf das Fest weiter anfachen.



Um 14.00 Uhr wird das Strohhutfest offiziell eröffnet. Damit fällt der Startschuss für mehrere Tage voller Musik, Geselligkeit und Pfälzer Lebensfreude.

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 14:03