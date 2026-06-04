Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Was monatelang vorbereitet wurde, ist endlich gestartet: Das 51. Strohhutfest ist eröffnet! Gemeinsam mit OB Dr. Nicolas Meyer und der neuen Miss Strohhut Maja Gruber fiel auf dem Rathausplatz der offizielle Startschuss für vier Tage Ausnahmezustand.
Die Innenstadt platzt aus allen Nähten, die Stimmung ist überragend und ganz Frankenthal zeigt wieder, warum das Strohhutfest mehr als nur ein Fest ist.
Strohhut auf. Alltag aus. Frankenthal feiert. 🔥🎶
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Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 17:17