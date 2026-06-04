Altrip – Julien Walter freut sich auf das Sandbahnrennen in Altrip am 4. Juni

Altrip / Mutterstadt. Der Sandbahnfahrer Julien Walter freut sich auf sein Heimrennen an Fronleichnam (4. Juni 2026) beim Internationalen Altriper ADAC Sandbahnrennen.

Julien Walter aus Mutterstadt feierte am 1. Juni seinen 19. Geburtstag und startet seit vier Jahren für den MSC Altrip. In Altrip findet an Fronleichnam, am Donnerstag 4. Juni, wieder das legendäre Internationale Altriper ADAC Sandbahnrennen statt. In diesem Jahr ist es bereits die 71. Veranstaltung in Altrip.

Vor ein paar Wochen war Julien Walter Ende April beim Sandbahnrennen im bayerischen Plattling (Landkreis Deggendorf) in einen schweren Unfall gleich im ersten Rennen verwickelt. Da vor ihm ein Fahrer in der Spitzkurve stürzte musste Julien dem gestürzten Fahrer ausweichen und ist dann mit dessen am Boden liegenden Motorrad kollidiert. Dabei kam er ebenfalls zu Sturz und zog sich eine schwere Schulterprellung zu. Beim Sturz wurde auch seine neue Maschine stark beschädigt. Dank der Hilfe vom Seitenwagen-Europameister Karl Keil und vielen weiteren Freunden konnte die Maschine für das Sandbahnrennen in Altrip jetzt wieder aufgebaut werden.



Das Sandbahnrennen in Altrip am Fronleichnam-Feiertag (19. Juni) beginnt um 9.25 Uhr mit dem freien Training. Bereits im Vormittagsprogramm finden ab 11.30 Uhr die ersten Punkteläufe statt. Nach der Fahrervorstellung um 13 Uhr geht es dann mit den Rennen um 13.30 Uhr los und endet traditionell mit dem Rennen um den Sonderpreis – den „Goldenen Römer“.

Im Vorjahr gewann der Niederländer Dave Meijerink in der Punktewertung bei der Internationalen Soloklasse und Lukas Fienhage siegte beim Endlauf um den Goldenen Römer.

Steffen Schneider, der erste Vorsitzende vom MSC Altrip, und Rennleiter Andreas Rauch hoffen auf schönes Wetter sowie viele Zuschauer beim Sandbahnrennen in Altrip. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt wie im Vorjahr 17 Euro. Für Schüler (ab 13 Jahre) und Rentner kostet der Eintritt 10 Euro, Kinder bis 12 Jahre müssen nur 1 Euro zahlen.

Weitere Informationen über das Altriper Sandbahnrennen gibt es unter www.msc-altrip.com oder bei Facebook unter www.facebook.com/MSCAltrip

Text Michael Sonnick

Foto 1 : Julien Walter freut sich auf das Sandbahnrennen in Altrip am 4. Juni (Foto Michael Sonnick)

Foto 2 Altrip-Sieger Lukas Fienhage (links) und Julien Walter (Foto Michael Sonnick)

Zuletzt aktualisiert am 4. Juni 2026, 13:49