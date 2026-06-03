Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Mercedes im Ulmenweg beschädigt – Verursacher flüchtet vom Unfallort – Nach einer Verkehrsunfallflucht in Schwetzingen ermittelt die Polizei und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Nacht von Montag auf Dienstag ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Eine 65-jährige Fahrzeughalterin hatte ihren Mercedes am Montag gegen 17 Uhr im Ulmenweg ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Fahrzeug noch in unbeschädigtem Zustand. Als die Frau am Dienstag gegen 11 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie mehrere Kratzer und Dellen fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken gegen den Mercedes gestoßen sein. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Schaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro

Durch die Kollision entstand am Mercedes ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort werden derzeit vom Polizeirevier Schwetzingen geführt.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer geben können, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202 / 288-0 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 3. Juni 2026, 14:34